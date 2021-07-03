На Прикарпатті прикордонники попереджувальним пострілом затримали нелегалів

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Неподалік села Оноківці на Ужгородщині, що знаходиться поблизу з кордоном Словаччини прикордонники вночі виявили трьох іноземців без документів

Як повідомляє RegioNews, про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що про появу на кордоні службовців сповістила сигналізація. На місце події виїхали кілька прикордонних нарядів. Вони виявили у лісі іноземця, який подолав загороджувальний паркан і рухався в бік кордону. Затримавши невідомого, правоохоронці продовжили перевірку місцевості та за декілька хвилин виявили ще одного іноземця.

Він не виконав законну вимогу правоохоронців зупинитися, тож останнім довелося здійснити попереджувальний постріл вгору", - повідомляють у службі.

Третього з правопорушників затримала група реагування, яку вислали на допомогу прикордонному патрулю. Його зупинили за 400 метрів до держкордону.

Повідомляється, що всіє троє затриманих не мали при собі документів та називалися громадянами Індії. "У ході опитування іноземці визнали намір незаконно перетнути кордон, аби потрапити до ЄС у пошуках кращих умов життя", - додають у службі.

Нагадаємо, раніше буковинські прикордонники затримали літак з контрабандними цигарками.