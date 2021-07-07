Відновлено роботу двох пунктів пропуску на кордоні Угощини з Україною
Угорщина в середу, 7 липня, відновила пропуск осіб і транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" і "Барабаш"
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску "Косино – Барабаш" із 8:00 до 20:00 (за київським часом) і в пункті пропуску "Дзвінкове - Лонья" з 8:00 до 19:00 (за київським часом), - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося 1 липня, Угорщина тимчасово обмежила пропуск через кордон з Україною. Головне управління поліції Угорщини повідомило про це Держприкордонслужбу України.
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