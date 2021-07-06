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06 липня 2021, 21:21 510

У середу відбудеться додаткова сесія ЗНО-2021 з математики

06 липня 2021, 21:21 510
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Фото з відкритих джерел
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Завтра, 7 липня, відбудеться додаткова сесія ЗНО з математики/математики (завдання рівня стандарту)

Про це повідомляється на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

В УЦОЯО звертають увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, учасника/учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

В УЦОЯО радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Також у Центрі нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

За результатами проходження тесту з математики учасники отримають результат зовнішнього незалежного оцінювання з математики за шкалою 100–200 балів та оцінку державної підсумкової атестації з математики за шкалою 1-12 балів.

Із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі "ЗНО-2021. Математика" на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.

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