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17 червня 2021, 20:05 4

На кордоні з Польщею 23 червня відкриють всі пункти пропуску

17 червня 2021, 20:05 4
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Фото: із відкритих джерел
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23 червня запрацюють усі пункти пропуску на кордоні з Польщею, які припинили роботу під час карантину

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління організації прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, передає RegioNews.

За його словами, відновлять роботу пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів.

Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють”, - сказав Лисюк.

Він додав, що у зв’язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на кордоні з Польщею розпочалася вакцинація українських заробітчан.

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