МОЗ ініціює розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у МОЗ, передає RegioNews.

За інформацією, наданою від представників ЗМІ про можливий продаж вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, в одній із приватних лікарень Києва, в Міністерстві охорони здоров’я ініціюватимуть службове розслідування, — вказано у повідомленні відомства.

Очільник міністерства Віктор Ляшко подякував ЗМІ "за пильність та інформування".

Торгувати вакцинами сьогодні — значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату... До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання із вакцинами. Дякуємо ЗМІ за пильність та інформування. Ми одразу ж відреагували та почали розбиратись в ситуації, - сказав Ляшко.

При тому у МОЗ не навели інших деталей щодо ситуації.

Як повідомлялося, в Україні працює вже 197 центрів масової вакцинації. В них щеплюють людей, що записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр МОЗ.

Що стосується вакцинації в Україні, то від початку кампанії зробили понад 3 мільйони щеплень.