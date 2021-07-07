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07 липня 2021, 09:41 60

Вакцинація в Україні: від початку кампанії зробили понад 3 мільйони щеплень

07 липня 2021, 09:41 60
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку вакцинації від коронавірусу в Україні першу дозу вакцини отримала 2 136 561 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 955 607 осіб, загалом проведено 3 092 168 щеплень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Крім того, за 6 липня щеплено проти коронавірусу 93 554 людини. Одну дозу отримали 36 023 людини, повністю імунізовані - 57 531 людина.

У відомстві зазначили, що протягом доби працювали 535 мобільних бригад, 1 287 пунктів щеплення і 27 центрів вакцинації.

Станом на 6 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 779 932 людини.

Раніше повідомлялось, що українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі. Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через пів року після щеплення двома дозами.

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