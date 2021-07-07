Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer

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Об этом сообщили в Минздраве, передает RegioNews.

По информации, предоставленной от представителей СМИ о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева, в Министерстве здравоохранения инициируют служебное расследование, — указано в сообщении ведомства.

Глава министерства Виктор Ляшко поблагодарил СМИ "за бдительность и информирование".

Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза препарата... К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Благодарим СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации, - сказал Ляшко.

При этом в Минздраве не назвали других деталей относительно ситуации.

Как сообщалось, в Украине работает уже 197 центров массовой вакцинации. В них прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дию" или через контакт-центр Минздрава.

Что касается вакцинации в Украине, то с начала кампании сделали более 3 миллионов прививок.