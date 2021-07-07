16:50  07 июля
В Кабмине рассказали, на сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей
15:46  07 июля
На Львовщине люди массово отравились в ресторане
17:58  07 июля
Оккупанты на Донбассе один раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
07 июля 2021, 17:20 1014

Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer

07 июля 2021, 17:20 1014
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения Украины инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Об этом сообщили в Минздраве, передает RegioNews.

По информации, предоставленной от представителей СМИ о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева, в Министерстве здравоохранения инициируют служебное расследование, — указано в сообщении ведомства.

Глава министерства Виктор Ляшко поблагодарил СМИ "за бдительность и информирование".

Торговать вакцинами сегодня — значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза препарата... К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщение о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Благодарим СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации, - сказал Ляшко.

При этом в Минздраве не назвали других деталей относительно ситуации.

Как сообщалось, в Украине работает уже 197 центров массовой вакцинации. В них прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дию" или через контакт-центр Минздрава.

Что касается вакцинации в Украине, то с начала кампании сделали более 3 миллионов прививок.

вакцина расследование Минздрав Виктор Ляшко продажа Pfizer вакцинация

Covid-сертификаты можно будет получить не только через "Дію", но и в больницах - Минздрав
07 июля 2021, 15:31
В Украине выявили еще 610 новых случаев COVID-19
07 июля 2021, 08:49
Исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение - СМИ
06 июля 2021, 20:04
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram