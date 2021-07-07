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07 липня 2021, 11:02 121

В Україні працює вже 197 центрів масової вакцинації

07 липня 2021, 11:02 121
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні вже відкрилося 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, що записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр МОЗ

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Центри вакцинації відкриваються у спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах", - йдеться у повідомленні.

Більшість цих центрів працює лише на вихідних, решта працює і в робочі дні. Перелік, дати та час роботи центрів масової вакцинації постійно оновлюються.

Щеплення здійснюють мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Раніше повідомлялось, що українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі. Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через пів року після щеплення двома дозами.

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