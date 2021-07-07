В Україні виявили ще 610 нових випадків COVID-19

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Протягом 6 липня в Україні було зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що серед нових інфікованих 40 дітей та 20 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 458 осіб. Зафіксовано 33 летальних випадки, а 1 666 осіб одужало.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

У МОЗ повідомляють, що за добу протестовано: методом ПЛР - 20 240 осіб, методом ІФА - 9 189 осіб, експрес-тестами - 16 739 осіб.

Нагадаємо, з 5 липня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ, працюватиме щодня.