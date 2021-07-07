У Києві таксист заснув за кермом і вчинив ДТП
У Києві водій однієї зі служб таксі, взявши пасажира, заснув за кермом і влетів в місце дорожніх робіт
Як пише RegioNews з посиланням на УНН, дорожньо-транспортна пригода сталася на Великій Кільцевій дорозі о 4 годині ранку.
Автомобіль Volkswagen збив попереджувальний знак дорожніх робіт, протаранив два піноблоки огорожі, розкидавши їх по дорозі.
Під час ДТП ні водій, ні пасажир травм не отримали.
Нагадаємо, нещодавно у центрі столиці через маневри таксиста загинув мотоцикліст.
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