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07 липня 2021, 12:59 761

У Києві таксист заснув за кермом і вчинив ДТП

07 липня 2021, 12:59 761
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Фото: УНН
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У Києві водій однієї зі служб таксі, взявши пасажира, заснув за кермом і влетів в місце дорожніх робіт

Як пише RegioNews з посиланням на УНН, дорожньо-транспортна пригода сталася на Великій Кільцевій дорозі о 4 годині ранку.

Автомобіль Volkswagen збив попереджувальний знак дорожніх робіт, протаранив два піноблоки огорожі, розкидавши їх по дорозі.

Під час ДТП ні водій, ні пасажир травм не отримали.

Нагадаємо, нещодавно у центрі столиці через маневри таксиста загинув мотоцикліст.

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