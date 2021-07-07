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07 июля 2021, 15:30 909

На Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, четверо погибших

07 июля 2021, 15:30 909
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Фото полиции Прикарпатья
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Полиция Прикарпатья расследует смертельное ДТП в Яремче на Прикарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Прикарпатья.

Авария случилась в Яремче – автомобиль слетел с дороги в обрыв. В настоящее время полиция на месте происшествия, устанавливает обстоятельства ДТП и персональные данные четырех погибших.

7 июля в 11: 45 в полицию поступило сообщение о ДТП. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и сотрудники полиции, - говорится в сообщении.

Полицейские добавляют, что предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших.

На месте продолжают работать все службы.

Как сообщалось, в Киеве таксист заснул за рулем и совершил ДТП. В Киеве водитель одной из служб такси, взяв пассажира, заснул за рулем и влетел в место дорожных работ.

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