На Франковщине машина слетела с дороги в обрыв, четверо погибших

Фото полиции Прикарпатья

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Прикарпатья.

Авария случилась в Яремче – автомобиль слетел с дороги в обрыв. В настоящее время полиция на месте происшествия, устанавливает обстоятельства ДТП и персональные данные четырех погибших.

7 июля в 11: 45 в полицию поступило сообщение о ДТП. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и сотрудники полиции, - говорится в сообщении.

Полицейские добавляют, что предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших.

На месте продолжают работать все службы.

Как сообщалось, в Киеве таксист заснул за рулем и совершил ДТП. В Киеве водитель одной из служб такси, взяв пассажира, заснул за рулем и влетел в место дорожных работ.