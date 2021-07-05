У Києві сталася подвійна ДТП: автівка протаранила учасників попередньої аварії

Фото: dtp.kiev.ua

На бульварі Дружби народів у Києві трапилася подвійна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль на повній швидкості влетів в автівки, які були учасниками попереднього ДТП

Як передає RegioNews, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що у першу ДТП попала жінка на автомобілі Daewoo Matiz, яка подряпала автомобіль Chery Tiggo. На місце події прибув аварійний комісар для оформлення ДТП.

І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітей госпіталізували в лікарню Охматдит.

Нагадаємо, 4 липня п'яний водій влаштував масштабну ДТП в Харкові, внаслідок якої постраждали двоє людей.