Кіберполіція попереджає про масовану атаку "вірусу" на державні установи та приватні компанії

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Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: "ви не сплатили податки. Деталі у файлі…", "на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…" Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа. Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників, - повідомляють кіберполіцейські.

Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]

У поліції рекомендують:

- не завантажувати з Інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. За необхідності звернутися до відправника, аби уточнити, чи був факт відправлення листа із вкладенням. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів через електронну пошту;

- перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертати увагу на деталі. Краще утриматися від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо автор з невідомих причин змінив мову спілкування, тема листа є нетиповою для автора, а також повідомлення, що спонукають перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли;

- обмежити можливість запуску виконуваних файлів;

- періодично здійснювати перевірку системи антивірусом та оновлювати бази сигнатур;

- використовувати ліцензійні операційні системи та інше програмне забезпечення, яке періодично оновлюється;

- регулярно здійснювати резервне копіювання важливих файлів;

- якомога частіше оновлювати паролі доступу до важливих систем та використовувати двофакторну автентифікацію.

Постраждалих від зазначеного правопорушення закликають звертатися до кіберполіції за формою зворотного зв'язку https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або за телефоном: 0800 50 51 70.

Як повідомлялося, в Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів. В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.

Також у СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ. У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів.