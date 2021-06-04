Кіберполіція попереджає про масовану атаку "вірусу" на державні установи та приватні компанії
Зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції Нацполіції України.
Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: "ви не сплатили податки. Деталі у файлі…", "на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…" Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа. Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп'ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників, - повідомляють кіберполіцейські.
Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва – [email protected]
У поліції рекомендують:
- не завантажувати з Інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем. За необхідності звернутися до відправника, аби уточнити, чи був факт відправлення листа із вкладенням. Краще взагалі заблокувати отримання таких файлів через електронну пошту;
- перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертати увагу на деталі. Краще утриматися від завантаження вкладень електронних листів від сумнівних відправників. Також має насторожити, якщо автор з невідомих причин змінив мову спілкування, тема листа є нетиповою для автора, а також повідомлення, що спонукають перейти за підозрілими посиланнями або відкрити підозрілі файли;
- обмежити можливість запуску виконуваних файлів;
- періодично здійснювати перевірку системи антивірусом та оновлювати бази сигнатур;
- використовувати ліцензійні операційні системи та інше програмне забезпечення, яке періодично оновлюється;
- регулярно здійснювати резервне копіювання важливих файлів;
- якомога частіше оновлювати паролі доступу до важливих систем та використовувати двофакторну автентифікацію.
Постраждалих від зазначеного правопорушення закликають звертатися до кіберполіції за формою зворотного зв'язку https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або за телефоном: 0800 50 51 70.
Як повідомлялося, в Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів. В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%.
Також у СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ. У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів.