В Україні цього року суттєво зросла кількість кіберзлочинів

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В Україні за чотири місяці 2021 року, у порівнянні з минулим, кількість кіберзлочинів зросла на 25%

Як розповів глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в інтерв'ю "РБК-Україна", цього року вже було зафіксовано 1100 інцидентів, пише RegioNews.

Він пов'язує збільшення зростання кіберзлочинів з пандемією коронавірусу - деякі люди втратили роботу і шукають варіанти, як заробити.

"На сьогодні у нас дійсно зросла статистика по кіберзлочинах. За чотири місяці цього року, у порівнянні з минулим, ми бачимо приріст на 25%. Зараз ми зафіксували 1157 таких інцидентів", - розповів Гринчак.

Він додав, що з приводу кіберзлочинів вже було оголошено 263 підозри.

Раніше повідомлялося, що у СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ.