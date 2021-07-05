Українці розповіли, чи вплине на їхнє рішення про вакцинацію відкриття кордонів ЄС для вакцинованих

Менше третини українців погодяться на вакцинацію від коронавірусу навіть попри можливість їздити після цього до Європи

Про це свідчать результати дослідження соціологічної компанії Gradus Research, передає RegioNews з посиланням на телеканал "Україна 24".

В опитуванні взяли участь 883 респонденти. Респонденти, які не планують вакцинуватися на цей час, відповідали на запитання "Чи вплине на Ваші наміри вакцинуватися факт того, що Європа відкриє кордони для вакцинованих громадян?"

Позитивно на це запитання відповіли 28,1% всіх опитаних, причому чоловіків з позитивною відповіддю 35,2%, а жінок всього 21,7%. Негативно відповіли 55,6% — 54,4% чоловіків і 56,6% жінок. "Складно відповісти" вказали 16,3% — 10,4% чоловіків і 21,7% жінок.

При цьому з тих, хто відповів, що відкриття кордонів з Європою вплине на рішення про вакцинацію, майже половина — 47,4% — їздили за кордон до пандемії, а 21,9% ні. Серед тих же, хто відповів на запитання негативно, бували за кордоном до пандемії 25,9%, не бували 64%.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Цільова аудиторія — населення України у віці 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення - 2 липня 2021 року.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19 - на території ВДНГ.

Раніше, 3 липня у Миколаєві відкрився перший центр вакцинації. Раніше щеплення можна було отримати лише у пунктах вакцинації та від мобільних бригад.

Також мешканці українського Закарпаття можуть вакцинуватися в Угорщині.