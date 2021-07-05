У Києві відсьогодні Центр COVID-вакцинації працюватиме щодня
З 5 липня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі МВЦ, працюватиме щодня
Про це повідомили у КМДА, пише RegioNews.
"Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, із 5 липня працюватиме щодня – з 10:00 до 17:30", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на фестивалі вакцинуватимуть від COVID-19.
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