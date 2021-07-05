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05 липня 2021, 15:03 76

Мешканці українського Закарпаття можуть вакцинуватися в Угорщині

05 липня 2021, 15:03 76
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Фото з відкритих джерел
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Угорщина почала приймати на вакцинацію громадян інших країн, які живуть в прикордонних районах, в тому числі з України.

Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це пише угорський урядовий сайт, присвячений пандемії коронавірусу.

Люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди автобуси доставляють від кордону на спеціально відведених автобусах, — йдеться в заяві.

Приїжджі з інших сусідніх країн — Румунія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Австрія — можуть пройти вакцинацію в пунктах вакцинації лікарень.

Ті, хто має намір пройти вакцинацію в Угорщині, повинні мати паспорт і офіційний документ, який підтверджує їх місце проживання.

У повідомленні також нагадують, що Україна не входить до Шенгенської зони і тому правила перетину кордону для українців суворіші.

Закарпатці можуть в’їхати в Угорщину для вакцинації в пунктах перетину кордону, визначених міністром внутрішніх справ: залізничний прикордонний перехід "Захонь”, пункт пропуску "Косино-Барабаш”, пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья”, — йдеться в заяві.

Варто також зазначити, що Угорщина одна з двох країн ЄС, які використовують російську вакцину "Супутник V”.

Як повідомлялося, на кордоні з Польщею розпочалася вакцинація українських заробітчан. На польсько-українському кордоні 10 червня розпочалася кампанія вакцинації громадян України та інших іноземців, які їдуть працювати у Польщу.

вакцинація Угорщина Закарпаття Пункти пропуску кордон

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