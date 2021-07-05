Украинцы рассказали, повлияет ли на их решение о вакцинации открытие границ ЕС для вакцинированных

Менее трети украинцев согласятся на вакцинацию от коронавируса даже несмотря на возможность ездить после этого в Европу

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической компании Gradus Research, передает RegioNews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

В опросе приняли участие 883 респондента. Респонденты, которые не планируют вакцинироваться в это время, отвечали на вопрос "повлияет на Ваши намерения вакцинироваться факт того, что Европа откроет границы для вакцинированных граждан?"

Положительно на этот вопрос ответили 28,1% всех опрошенных, причем мужчин с положительным ответом 35,2%, а женщин всего 21,7%. Отрицательно ответили 55,6% — 54,4% мужчин и 56,6% женщин. "Сложно ответить" указали 16,3% — 10,4% мужчин и 21,7% женщин.

При этом из тех, кто ответил, что открытие границ с Европой повлияет на решение о вакцинации, почти половина — 47,4% — ездили за границу до пандемии, а 21,9% нет. Среди тех же, кто ответил на вопрос отрицательно, бывали за границей до пандемии 25,9%, не бывали 64%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Целевая аудитория-население Украины в возрасте 18-60 лет, проживающее в городах с населением более 50 тысяч человек. Время проведения - 2 июля 2021 года.

Как сообщалось, сегодня в Киеве заработал еще один пункт массовой вакцинации от COVID-19 - на территории ВДНХ.

Ранее, 3 июля в Николаеве открылся первый центр вакцинации. Раньше прививки можно было получить только в пунктах вакцинации и от мобильных бригад.

Также жители украинского Закарпатья могут вакцинироваться в Венгрии.