У Миколаєві відкрився перший центр вакцинації

Перший центр масової вакцинації населення від COVID-19 відкрили у Миколаєві. Раніше щеплення можна було отримати лише у пунктах вакцинації та від мобільних бригад

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Процедура вакцинації виглядає наступним чином: першим етапом бажаючі отримати вакцину підписують згоду на вакцинацію, потім їхні дані вводять в електронну базу. Безпосередньо перед ін'єкцією відбувається консультація лікаря. Останній етап – щеплення.

У центрі масової вакцинації працюють бригади, які попередньо пройшли навчання. Щеплення проводяться вакциною CoronaVac.

Також повідомляється, що центр вакцинації працює щодня з 9:00 до 15:30 за адресою вул. Шосейна, 128.

Станом на суботу, 3 липня, щеплення у центрі зробили 130 містян.

Раніше повідомлялось, що Київський центр вакцинації на базі МВЦ із 5 липня працюватиме щодня - із 10:00 до 17:30.