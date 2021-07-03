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03 липня 2021, 17:11 4

У Миколаєві відкрився перший центр вакцинації

03 липня 2021, 17:11 4
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Перший центр масової вакцинації населення від COVID-19 відкрили у Миколаєві. Раніше щеплення можна було отримати лише у пунктах вакцинації та від мобільних бригад

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Процедура вакцинації виглядає наступним чином: першим етапом бажаючі отримати вакцину підписують згоду на вакцинацію, потім їхні дані вводять в електронну базу. Безпосередньо перед ін'єкцією відбувається консультація лікаря. Останній етап – щеплення.

У центрі масової вакцинації працюють бригади, які попередньо пройшли навчання. Щеплення проводяться вакциною CoronaVac.

Також повідомляється, що центр вакцинації працює щодня з 9:00 до 15:30 за адресою вул. Шосейна, 128.

Станом на суботу, 3 липня, щеплення у центрі зробили 130 містян.

Раніше повідомлялось, що Київський центр вакцинації на базі МВЦ із 5 липня працюватиме щодня - із 10:00 до 17:30.

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