Ляшко розповів, коли Україні чекати нових поставок COVID-вакцин

Фото з відкритих джерел

Як розповів він під час зустрічі з журналістами у Києві, нині Україна отримала вже 5 млн 51 тисячу доз вакцин, пише RegioNews з посиланням на liga.net.

Так, за словами міністра, Україна очікує у липні поставки вакцин CoronaVac - 5 320 000 доз, препарат Moderna - 2 млн доз. Також прибуде 1 млн доз Pfizer. В серпні очікується 1,5 млн доз Covishield.

"Не знаю, чи Covishield приїде (через заборону експорту вакцин з Індії, – ред.). Це велика проблема. Ми розраховували на неї наприкінці травня, мало приїхати 500 000 доз. Власник заводу, який був на зустрічі з президентом України, обіцяв це привселюдно. Кінець червня – її немає. 1,5 млн вакцин заборгував перед нами Serum Institute of India. Все проплачено", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини.

Також повідомлялося, що COVID-вакцина Pfizer може з'явитися у пунктах масової вакцинації.