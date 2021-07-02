У МОЗ розповіли, за яких умов можна поєднувати COVID-вакцини
Змішувати вакцини від коронавірусу не забороняється. В Україні планують розглянути це питання
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1", пише RegioNews.
За його словами, жорсткої рекомендації обов'язково змішувати вакцини немає.
"Однак, національна технічна група експертів не забороняє цього робити, якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція. В такому випадку друга доза може бути іншого виробника або іншого типу, щоб мінімізувати ризики несприятливих подій після імунізації", - повідомив Кузін.
Раніше повідомлялося, що Національна технічна група експертів з питань імунізації розгляне питання поєднання різних вакцин від коронавірусу.
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