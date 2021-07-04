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04 июля 2021, 18:46 5

Ляшко рассказал, когда Украине ждать новых поставок COVID-вакцин

04 июля 2021, 18:46 5
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Фото из открытых источников
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Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал поставки новых партий вакцин от коронавируса

Как рассказал он во время встречи с журналистами в Киеве, Украина получила уже 5 млн 51 тысячу доз вакцин, пишет RegioNews со ссылкой на liga.net.

Так, по словам министра, Украина ожидает в июле поставки вакцин CoronaVac - 5 320 000 доз, препарат Moderna - 2 млн доз. Также прибудет 1 млн доз Pfizer. В августе ожидается 1,5 млн доз Covishield.

"Не знаю, приедет ли Covishield (из-за запрета экспорта вакцин из Индии, - ред.). Это большая проблема. Мы рассчитывали на нее в конце мая, должно было приехать 500 000 доз. Владелец завода, который был на встрече с президентом Украины, обещал это во всеуслышание. Конец июня-ее нет. 1,5 млн вакцин задолжал перед нами Serum Institute of India. Все проплачено", - сказал он.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, при каких условиях можно сочетать COVID-вакцины.

Также сообщалось, что COVID-вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации.

коронавирус вакцина Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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