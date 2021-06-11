На кордоні з Польщею розпочалася вакцинація українських заробітчан

Фото: Укрінформ

На польсько-українському кордоні 10 червня розпочалася кампанія вакцинації громадян України та інших іноземців, які їдуть працювати у Польщу

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Відомо, що у пунктах пропуску "Медика-Шегині”, "Гребенне-Рава-Руська” та "Дорогуськ-Ягодин” розгорнули тимчасові пункти вакцинації.

У пункті пропуску "Корчова-Краківець” отримати щеплення можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому за 30 км. від кордону.

Тимчасові пункти тестування проти COVID-19 та вакцинації працюють цілодобово. Як запевняють польські медики, без врахування можливого очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин.

У таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, на польському кордоні розпочнеться вакцинація українських заробітчан.