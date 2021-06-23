Сьогодні відкрилися усі пункти пропуску на кордоні з Польщею

З 23 червня відкриваються усі пункти пропуску на кордоні з Польщею, зокрема Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті

Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

…З 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг, — повідомив Юрій Лисюк.

Він зауважив, що у зв’язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Лисюк додав, що в Євросоюз краще їхати з понеділка по середу, коли черг на кордонах немає.

Як повідомлялося, також відсьогодні знову запрацює пункт перетину на кордоні з Угорщиною "Дзвінкове" - у зв’язку з покращенням епідситуації.