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23 червня 2021, 10:51 81

Сьогодні відкрилися усі пункти пропуску на кордоні з Польщею

23 червня 2021, 10:51 81
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З 23 червня відкриваються усі пункти пропуску на кордоні з Польщею, зокрема Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті

Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

…З 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг, — повідомив Юрій Лисюк.

Він зауважив, що у зв’язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Лисюк додав, що в Євросоюз краще їхати з понеділка по середу, коли черг на кордонах немає.

Як повідомлялося, також відсьогодні знову запрацює пункт перетину на кордоні з Угорщиною "Дзвінкове" - у зв’язку з покращенням епідситуації.

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