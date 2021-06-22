11:11  22 червня
На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
13:03  22 червня
У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19
18:03  22 червня
В зоні ООС п’ять обстрілів, бойовики застосовували безпілотники
UA | RU
UA | RU
22 червня 2021, 18:15 103

Від завтра знову запрацює пункт перетину на кордоні з Угорщиною "Дзвінкове"

22 червня 2021, 18:15 103
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною завтра відновить роботу у зв’язку з покращенням епідситуації

Про це повідомляє прес-центр МВС в Telegram, передає RegioNews.

На кордоні з Угорщиною пункт пропуску "Дзвінкове" 23 червня відновить свою роботу. Рішення про відновлення роботи прийнято через покращення епідеміологічної ситуації

За повідомленням Головного управління поліції Угорщини, зважаючи на покращення епідеміологічної ситуації, починаючи з 23 червня цього року, відновлюється робота пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у зв'язку з ослабленням карантину в Україні при поверненні до країни більше не потрібно мати при собі негативний тест на коронавірус. Обмеження зняли й для тих, хто виїжджає на підконтрольну територію через КПВВ на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом.

При "зеленому" рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодний для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Як повідомлялося, для мешканців ОРДЛО та Криму скасували самоізоляцію та COVID-тести. З 17 червня в Україні спрощуються правила в'їзду для жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Угорщина кордон COVID-19 Закарпаття кпп

В Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”
22 червня 2021, 14:53
Щеплення від коронавірусу за добу отримали понад чотири тисячі українців
21 червня 2021, 11:55
За добу коронавірус підхопили понад 300 українців
21 червня 2021, 10:28
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram