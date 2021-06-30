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30 червня 2021, 10:51 659

Сьогодні вступники в магістратуру складають єдиний вступний іспит з іноземної мови

30 червня 2021, 10:51 659
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 30 червня, відбудеться єдиний вступний іспит з іноземної мови в магістратуру

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Понад 116 тисяч вступників проходитимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови. Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов проводиться у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00), - йдеться у повідомленні.

На основну сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ), за даними Українського центру оцінювання, зареєструвалося: на англійську мову – 111 919 осіб, німецьку – 4000, французьку – 615, іспанську – 171 особа.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права й загальних навчальних правничих компетенцій відбудеться 2 липня. На складання ЄФВВ зареєструвалося 16 309 осіб.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Як повідомлялося, учора стартувала вступна кампанія-2021. Розпочався прийом заяв та документів від вступників після 9 класу до закладів фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти.

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