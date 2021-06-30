Сегодня поступающие в магистратуру сдают единый вступительный экзамен по иностранному языку

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В среду, 30 июня, состоится единый вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Более 116 тысяч поступающих будут проходить единый вступительный экзамен по иностранному языку. Основная сессия единого вступительного экзамена по иностранным языкам проводится в две смены (начало первой смены – в 10:00, второй – в 14:00), - говорится в сообщении.

На основную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ), по данным Украинского центра оценивания, зарегистрировалось: на английский язык – 111 919 человек, немецкий – 4000, французский – 615, испанский – 171 человек.

Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) по праву и общих учебных юридических компетенций состоится 2 июля. На сдачу ЕПВИ зарегистрировалось 16 309 человек.

Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВЭ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Как сообщалось, вчера стартовала вступительная кампания-2021. Начался прием заявлений и документов от поступающих после 9 класса в учреждения профессионального образования по дневной форме получения образования.