08:52  29 червня
В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
17:46  29 червня
З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський
18:00  29 червня
Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники
UA | RU
UA | RU
29 червня 2021, 21:36 3

Мінцифри починає бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні

29 червня 2021, 21:36 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні оголошено про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку "Дія" з 1 липня 2021 року

Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook, передає RegioNews.

Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, - заявив він.

Зареєструватися на бета-тест COVID-сертифікату можна уже зараз на сайті - team.diia.gov.ua.

Що таке ковідний сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", - його дійсність можна буде перевірити через QR-код, - пояснив Федоров.

Як повідомлялося, COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.

Раніше в МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію і ковідним сертифікатом.

Дія Мінцифри COVID-19 документ covid-сертифікат

Всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта” – Кузін
25 червня 2021, 18:58
Перехворілим на COVID-19 слід пройти повний курс вакцинації
22 червня 2021, 21:48
В Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”
22 червня 2021, 14:53
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram