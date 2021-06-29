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29 июня 2021, 21:36 3

Минцифры начинает бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине

29 июня 2021, 21:36 3
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Фото из открытых источников
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В Украине объявлено о начале бета-тестирования сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине. Сертификаты будут доступны в мобильном приложении "Дия" с 1 июля 2021 года

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook, передает RegioNews.

Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины, - заявил он.

Зарегистрироваться на бета-тест COVID-сертификата можно уже сейчас на сайте - team.diia.gov.ua.

Что такое ковидный сертификат? Это документ в "Дии", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в "Дии", - его действительность можно будет проверить через QR-код, - пояснил Федоров.

Как сообщалось, Covid-сертификаты о вакцинации будут выдаваться с 1 июля и будут действительными до 180 дней.

Раньше в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидным сертификатом.

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