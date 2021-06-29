Ексголові Держгеонадр вручили підозру через незаконне звільнення працівника

Фото Офісу генпрокурора

Колишньому Голові Державної служби геології та надр України повідомлено про підозру у грубому порушенні законодавства про працю та службовому підробленні

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний у 2019 році незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління служби, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - наказу щодо підстав звільнення.

Зокрема, ексголова служби, знаючи, що співробітник була відсутня на роботі у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, та, не дочекавшись надання підтверджуючих документів про фактичну кількість днів непрацездатності, звільнив її, - йдеться в повідомленні.

При цьому звільнення відбулося начебто з підстав перебування співробітниці на лікарняному більше 150 календарних днів протягом року. Тим самим, ним було грубо порушено норми законодавства про працю, оскільки фактична кількість днів, на які було видано лист тимчасової непрацездатності, склала 144 дні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 24 червня нардепу Киві у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки.