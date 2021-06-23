Вибух у Білогородці під Києвом: винуватцю вручили підозру

Фото: ДСНС

Правоохоронці вручили підозру місцевому мешканцю, який влаштував підпал у п’ятиповерховому будинку в Білгородці з метою приховання вбивства

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

За даними слідства, 21 червня мешканець села Білогородка хотів приховати жорстоке вбивство, тому влаштував вибух у будинку.

В результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа, постраждали 8 осіб. У квартирі, де стався вибух, виявили тіло чоловіка. Як встановили експерти, йому перерізали горло, завдали численних ударів ножем у груди та вирізали серце і частину легенів.

У цій справі продовжується збір доказів та встановлення всіх обставин вбивства.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.

Згодом стало відомо, що вибух влаштував мешканець будинку, який намагався приховати жорстоке вбивство.