Экс-главе Госгеонедр вручили подозрение из-за незаконного увольнения работника

Фото Офиса генпрокурора

Бывшему Председателю Государственной службы геологии и недр Украины сообщено о подозрении в грубом нарушении законодательства о труде и служебном подлоге

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году незаконно уволил с должности начальника управления службы, внеся заведомо ложные сведения в официальный документ - приказ относительно оснований увольнения.

В частности, экс-глава службы, зная, что сотрудник отсутствовала на работе в связи с временной нетрудоспособностью, и, не дождавшись предоставления подтверждающих документов о фактическом количестве дней нетрудоспособности, уволил ее, - говорится в сообщении.

При этом увольнение произошло якобы по основаниям пребывания сотрудницы на больничном более 150 календарных дней в течение года. Тем самым, им были грубо нарушены нормы законодательства о труде, поскольку фактическое количество дней, на которые был выдан лист временной нетрудоспособности, составило 144 дня.

Досудебное расследование продолжается.

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