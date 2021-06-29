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29 июня 2021, 18:06 4

Экс-главе Госгеонедр вручили подозрение из-за незаконного увольнения работника

29 июня 2021, 18:06 4
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Фото Офиса генпрокурора
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Бывшему Председателю Государственной службы геологии и недр Украины сообщено о подозрении в грубом нарушении законодательства о труде и служебном подлоге

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году незаконно уволил с должности начальника управления службы, внеся заведомо ложные сведения в официальный документ - приказ относительно оснований увольнения.

В частности, экс-глава службы, зная, что сотрудник отсутствовала на работе в связи с временной нетрудоспособностью, и, не дождавшись предоставления подтверждающих документов о фактическом количестве дней нетрудоспособности, уволил ее, - говорится в сообщении.

При этом увольнение произошло якобы по основаниям пребывания сотрудницы на больничном более 150 календарных дней в течение года. Тем самым, им были грубо нарушены нормы законодательства о труде, поскольку фактическое количество дней, на которые был выдан лист временной нетрудоспособности, составило 144 дня.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 24 июня нардепу Киве в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики.

Офис генпрокурора подозрение увольнение преступление Госгеонедра

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