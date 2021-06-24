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24 червня 2021, 20:53 84

Нардепу Киві у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки

24 червня 2021, 20:53 84
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Фото з відкритих джерел
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Народному депутату Іллі Киві просто у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки

Про це Ілля Кива повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Генпрокуратура і ДБР прийшли до спортзалу, де Кива в цей час тренувався. Депутат зняв на відео, як потиснув руку одному з офіцерів і повідомив, що носить символіку, коли у нього є на це вільний час.

Генеральна прокуратура і оперативники ГБР прийшли в спортклуб, в якому я займаюся спортом, вручати мені, народному депутату, повістку за використання радянської символіки! Заарештувати за шапку! - обурився Кива.

Як повідомлялося, за поширення забороненої символіки 9 травня поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. У цей день також складено 22 адмінпротоколи.

ДБР підозра нардеп Ілля Ківа комуністична символіка

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