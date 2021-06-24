Нардепу Киві у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки
Народному депутату Іллі Киві просто у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки
Про це Ілля Кива повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.
Генпрокуратура і ДБР прийшли до спортзалу, де Кива в цей час тренувався. Депутат зняв на відео, як потиснув руку одному з офіцерів і повідомив, що носить символіку, коли у нього є на це вільний час.
Генеральна прокуратура і оперативники ГБР прийшли в спортклуб, в якому я займаюся спортом, вручати мені, народному депутату, повістку за використання радянської символіки! Заарештувати за шапку! - обурився Кива.
Як повідомлялося, за поширення забороненої символіки 9 травня поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. У цей день також складено 22 адмінпротоколи.
У ДБР розповіли, чому проводили обшуки в Міністерстві юстиціїВсі новини »
18 червня 2021, 15:18ОПЗЖ вимагатиме порушити справу проти Потураєва
17 червня 2021, 13:52У Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком
17 червня 2021, 11:31
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського