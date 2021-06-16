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16 червня 2021, 11:31 34

Екскерівник Украгролізингу підозрюється в розтраті 5 млн грн державних коштів

16 червня 2021, 11:31 34
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові "Украгролізингу" та його спільнику, екс-керівнику приватної компанії. Посадовці уклали договір, за яким держпідприємство незаконно надало кредит у 5,7 млн гривень, з яких 4,9 млн так і не були повернені держструктурі

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає RegioNews.

Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ "НАК "Украгролізинг" за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн гривень так і не повернулася до ДПАТ "НАК "Украгролізинг", а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ "НАК "Украгролізинг" та його близьким родичам юридичних осіб, - йдеться в повідомленні.

Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Львові керівництво одного з підприємств Міноборони викрили на хабарі. Правоохоронці викрили корупційну схему, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України, яка завдавала збитків державі на півмільйона гривень щомісяця.

підозра САП розслідування кредит Украгролізинг

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