Екскерівник Украгролізингу підозрюється в розтраті 5 млн грн державних коштів
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові "Украгролізингу" та його спільнику, екс-керівнику приватної компанії. Посадовці уклали договір, за яким держпідприємство незаконно надало кредит у 5,7 млн гривень, з яких 4,9 млн так і не були повернені держструктурі
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає RegioNews.
Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ "НАК "Украгролізинг" за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн гривень так і не повернулася до ДПАТ "НАК "Украгролізинг", а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ "НАК "Украгролізинг" та його близьким родичам юридичних осіб, - йдеться в повідомленні.
Наразі дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Як повідомлялося, у Львові керівництво одного з підприємств Міноборони викрили на хабарі. Правоохоронці викрили корупційну схему, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України, яка завдавала збитків державі на півмільйона гривень щомісяця.