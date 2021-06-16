Екскерівник Украгролізингу підозрюється в розтраті 5 млн грн державних коштів

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передає RegioNews.

Встановлено, що у 2013 році посадовець ДПАТ "НАК "Украгролізинг" за домовленостями із керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики, на підставі якого частина з перерахованих для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки грошових коштів у розмірі 4,9 млн гривень так і не повернулася до ДПАТ "НАК "Украгролізинг", а була використана в інтересах підконтрольних Голові правління ДПАТ "НАК "Украгролізинг" та його близьким родичам юридичних осіб, - йдеться в повідомленні.