Под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне

В "финале" конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины телеведущий из Кривого Рога одолел профессионального коммуникатора - политического аналитика из Луганска

24 июня 2021

С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" поднял новую волну вокруг приватизационной кампании. И ее потенциала должно хватить на то, чтобы он взял под контроль очере...