Под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне
В селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Тернопольской области, передает RegioNews.
Известно, что площадь возгорания составляет ориентировочно 100 кв.м, глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.
На месте работают два отделения пожарных, тракторы и самосвал, они засыпают отсевом очаги возгорания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
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