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29 июня 2021, 16:03 155

Под Тернополем возник масштабный пожар на мусорном полигоне

29 июня 2021, 16:03 155
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Фото: ГСЧС
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В селе Малашовцы Тернопольской территориальной общины возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Тернопольской области, передает RegioNews.

Известно, что площадь возгорания составляет ориентировочно 100 кв.м, глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.

На месте работают два отделения пожарных, тракторы и самосвал, они засыпают отсевом очаги возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

пожар спасатели ГСЧС Тернопольская область Свалка

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