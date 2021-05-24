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24 травня 2021, 11:41 411

В Одесі знайшли тіло мертвого прикордонника в службовому кабінеті

24 травня 2021, 11:41 411
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі сьогодні, 24 травня, на території військової частини №9997 розташованій на вул. Інглезі, в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника

Як передає RegioNews, про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За попередньою версією, зранку 24 травня черговий офіцер ДПСУ застрелився у власному кабінеті з табельного пістолета", - йдеться у повідомленні.

Про подію повідомили правоохоронцям. На місці працює комісія, обставини загибелі військового встановлюють.

Наразі відомо, що загиблому - понад 40 років, у нього є родина.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Слов’янську колишній бойовик застрелив чоловіка.

Одеса смерть прикордонники військові пістолет

 
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