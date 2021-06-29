На Київщині затримали озброєну банду, яка грабувала людей

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Київської області затримали групу грабіжників, які зв’язували господарів та грабували оселі

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Так, за даними поліції, у селі Лосятин, що на Білоцерківщині, банда вдерлась до будинку, зв’язали 70-річного господаря та його 69-річну дружину пластиковими хомутами, накрили обличчя подушками та почали випитували інформацію щодо місця зберігання грошей та коштовностей.

Забравши 8 тисяч доларів та 4 мобільних телефони, вони залишили господарів у безпорадному стані й зникли з місця події. Чоловікові вдалося визволитись, тоді він пішов до сусіда та викликав поліцію.

Правоохоронці встановили, що грабіжниками виявились кияни 36, 24 та 41 років.

За місцями їхнього проживання було проведено санкціоновані обшуки та вилучено речові докази.

Чоловіків затримали та повідомили про підозру. Тепер їм загрожує ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку.