В Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі
Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події, за яких з вікна 9-го поверху випав трирічний хлопчик. За попередньою інформацією, він обперся на москітну сітку
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донеччини.
Нещасний випадок стався 25 червня, о 14:40 у багатоповерхівці Кальміуського району Маріуполя.
Попередньо встановлено, що на момент падіння з вікна у кімнаті із дитиною перебував 15-річний брат", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою "Нещасний випадок". Поліцейські встановлюють всі обставини трагічного випадку.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.
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