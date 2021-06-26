В Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі

У "фіналі" конкурсу на посаду прессекретаря президента України телеведучий з Кривого Рогу здолав професійного комунікатора - політичного аналітика з Луганська

24 червня 2021

З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" підняв нову хвилю навколо приватизаційної кампанії. І її потенціалу має вистачити на те, щоб він взяв під контроль ...