10:31  26 червня
За добу в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції
18:11  26 червня
Під Харковом у Чугуєві горить ринок: людей евакуювали
18:46  26 червня
Бойовики на Донбасі увесь день гатили із мінометів та артилерії
UA | RU
UA | RU
26 червня 2021, 17:12 1011

В Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі

26 червня 2021, 17:12 1011
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події, за яких з вікна 9-го поверху випав трирічний хлопчик. За попередньою інформацією, він обперся на москітну сітку

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донеччини.

Нещасний випадок стався 25 червня, о 14:40 у багатоповерхівці Кальміуського району Маріуполя.

Попередньо встановлено, що на момент падіння з вікна у кімнаті із дитиною перебував 15-річний брат", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з позначкою "Нещасний випадок". Поліцейські встановлюють всі обставини трагічного випадку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.

діти смерть поліція розслідування Донецька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram