На Житомирщині затримали директора підприємства на "відкаті" у 350 тисяч

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У Житомирській області затримали директора одного із комунальних підприємств області на хабарі. За даними поліції, він вимагав 350 тис. грн "відкату" за укладання договору поставки товару та своєчасну оплату по ньому

Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, за даними слідства, директор одного з комунальних підприємств вимагав у представника товариства, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 мільйони гривень, "відкат" у 350 тисяч гривень за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.

Правоохоронці задокументували факт отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 175 тис. грн. Раніше, у березні цього року, було задокументовано отримання аналогічної суми - першого траншу.

Наразі вирішується питання щодо затримання директора комунального підприємства та повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила на хабарництві у Києві майора поліції, який обіцяв закрити кримінальне провадження і "кришувати" міський салон краси.