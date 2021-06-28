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28 червня 2021, 11:02 33

В Україні за добу одужало від COVID-19 у 2,5 рази більше людей, ніж захворіло

28 червня 2021, 11:02 33
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 285 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 723 людини, померли 9 хворих

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.

За добу 27 червня 2021 року в Україні зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 19, медпрацівників - 31). Також за минулу добу: госпіталізовано - 384 особи; летальних випадків - 9; одужали - 723 людини, - зазначається в повідомленні.

Загалом, за період пандемії в Україні захворіли 2 234 281 особа, одужали 2 163 792 особи, летальних випадків - 52 295.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Як повідомлялося, 25 червня Кабмін затвердив заходи з протидії індійському штаму COVID-19.

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