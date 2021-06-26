В Україні запрацювали понад 130 центрів масової COVID-вакцинації
В усіх регіонах України вже присутні центри масової вакцинації проти коронавірусу, де щеплюють тих, хто записався до листа очікування через "Дію"
Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, котрі записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах", - зазначили у центрі.
Так, найбільшу кількість центрів відкрито у Дніпропетровській області - 19. У Херсонській та Львівській областях відкрито по 12 центрів, а на Вінничині - 13.
У даних центрах вакцинації щеплять всіх охочих, які є в листі очікування, однак пріоритет надається літнім людям.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.