В Україні запрацювали понад 130 центрів масової COVID-вакцинації

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В усіх регіонах України вже присутні центри масової вакцинації проти коронавірусу, де щеплюють тих, хто записався до листа очікування через "Дію"

Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, котрі записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах", - зазначили у центрі.

Так, найбільшу кількість центрів відкрито у Дніпропетровській області - 19. У Херсонській та Львівській областях відкрито по 12 центрів, а на Вінничині - 13.

У даних центрах вакцинації щеплять всіх охочих, які є в листі очікування, однак пріоритет надається літнім людям.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у київському центрі вакцинації збільшили кількість місць для щеплення.