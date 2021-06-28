В Украине за сутки выздоровело от COVID-19 в 2,5 раза больше людей, чем заболело
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 285 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 723 человека, умерли 9 больных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает RegioNews.
За сутки 27 июня 2021 года в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 19, медработников - 31). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 384 человека; летальных исходов - 9; выздоровели - 723 человека, - отмечается в сообщении.
В общем, за период пандемии в Украине заболели 2 234 281 человек, выздоровели 2 163 792 человека, летальных случаев - 52 295.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
Как сообщалось, 25 июня Кабмин утвердил меры по противодействию индийскому штамму COVID-19.