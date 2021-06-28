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28 июня 2021, 10:41 630

В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

28 июня 2021, 10:41 630
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Фото из открытых источников
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В Черкасской области в результате удара молнии погибли два человека. Еще одна пострадавшая женщина находится в реанимации

Об этом сообщает КНП " Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета", передает RegioNews.

Медики сообщают, что в воскресенье около 18:00 в больницу поступил вызов, что в с. Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находились три человека. К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи.

Как выяснилось, все трое отдыхали у водоема и когда началась сильная гроза, спрятались под дерево, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний мужчина и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики после оказания неотложной помощи госпитализировали с электротравмой после поражения молнией. Женщина пребывает в сознании.

Как сообщалось, 16 июня на Черниговщине сгорел дом после попадания молнии.

Ранее, 14 июня на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.

непогода гроза смерти Черкасская область больница

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