На Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою
У Луганській області блискавка вбила двох чоловіків, які збирали гриби в лісі
Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС у Луганській області.
У лісосмузі неподалік с. Замулівка Сєвєродонецького району виявлено 2 трупи чоловіків, які ймовірно загинули в результаті влучення блискавки", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники попередили, що якщо людина опинилася в лісі, не варто ховатися від грози на узвишші.
"Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік загинув від удару блискавки.
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