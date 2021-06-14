На Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою

Фото: ДСНС

У Луганській області блискавка вбила двох чоловіків, які збирали гриби в лісі

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС у Луганській області.

У лісосмузі неподалік с. Замулівка Сєвєродонецького району виявлено 2 трупи чоловіків, які ймовірно загинули в результаті влучення блискавки", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники попередили, що якщо людина опинилася в лісі, не варто ховатися від грози на узвишші.

"Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік загинув від удару блискавки.