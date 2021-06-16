На Чернігівщині згорів будинок після влучення блискавки

Фото: ДСНС

В місті Батурин, що на Чернігівщині, через влучення блискавки у будинок сталася пожежа

Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

В господарстві по вул. Згурського, 5 о 19:07 сталася пожежа житлового будинку (10х12 м, стіни дерев'яні, покрівля металева)", - йдеться у повідомленні.

За даними департаменту, причина пожежі - розряд блискавки.

Вогнем було пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.