На Чернігівщині згорів будинок після влучення блискавки
В місті Батурин, що на Чернігівщині, через влучення блискавки у будинок сталася пожежа
Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.
В господарстві по вул. Згурського, 5 о 19:07 сталася пожежа житлового будинку (10х12 м, стіни дерев'яні, покрівля металева)", - йдеться у повідомленні.
За даними департаменту, причина пожежі - розряд блискавки.
Вогнем було пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно.
Раніше повідомлялось, що на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.
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