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27 июня 2021, 12:22 74

Количество COVID-вакцинаций снизилось вдвое после двух дней рекордов

27 июня 2021, 12:22 74
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине получили прививки от коронавируса 43 660 граждан

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что вчера по всей стране работали более 100 центров вакцинации, также прививки делали мобильные бригады.

26 июня одну дозу вакцины получили 22 328 человек, полностью иммунизированы - 21 332 граждан.

19 500 прививок сделали китайским препаратом CoronaVac, его используют в центрах вакцинации. Также более 21 500 прививок сделали препаратом Pfizer. Еще почти 2 500 граждан получили вакцину AstraZeneca.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 1 893 839 человек, из них получили одну дозу 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 572 298 человек. Всего сделали 2 466 135 прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине от COVID привили рекордное количество людей.

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