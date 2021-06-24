Працівники Нацгвардії будуть патрулювати курорти Західної України

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

З настанням курортного сезону до місць масового відпочинку прямує велика кількість громадян охочих оздоровитись, але на жаль, де є велика кількість туристів там, за статистикою, є й особи, які не цураються в незаконний спосіб покращити своє матеріальне становище чужим коштом”, - йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці будуть нести службу для захисту відпочивальників від таких осіб.

Вони охоронятимуть прибережні території сіл Світязь, Мельники та урочища Гряда. Також нацгвардійці стежитимуть за дотриманням порядку у дитячому таборі "Супутник", що розташований у Світязі.

Крім того, патрулі будуть працювати в селищі міського типу Верховина Івано-Франківської області, поблизу озер Міського та Німецького в Івано-Франківську та в реабілітаційно-оздоровчому комплексі "Біле озеро" на Рівненщині.

Нагадаємо, раніше Синоптик розповів про погоду на українських курортах на найближчий тиждень.