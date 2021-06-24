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24 июня 2021, 16:35 652

Работники Нацгвардии будут патрулировать курорты Западной Украины

24 июня 2021, 16:35 652
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Фото: Нацполиция
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины начали патрулирование в курортных местах западных регионов Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

С наступлением курортного сезона к местам массового отдыха следует большое количество граждан, желающих оздоровиться, но к сожалению, где есть большое количество туристов там, по статистике, есть и лица, которые не чураются незаконным способом улучшить свое материальное положение за чужой счет", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы будут нести службу для защиты отдыхающих от таких лиц.

Они будут охранять прибрежные территории сел Свитязь, Мельники и урочища Гряда. Также нацгвардейцы будут следить за соблюдением порядка в детском лагере "Спутник", который расположен в Свитязе.

Кроме того, патрули будут работать в поселке Верховина Ивано-Франковской области, вблизи озер Городского и Немецкого в Ивано-Франковске и в реабилитационно-оздоровительном комплексе "Белое озеро" на Ровенщине.

Напомним, ранее Синоптик рассказал о погоде на украинских курортах в ближайшую неделю.

Нацгвардия МВД патруль курорты охрана

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