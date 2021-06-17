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17 червня 2021, 12:49 884

На Миколаївщині злочинці ошукали іноземця на $1,5 мільйона

17 червня 2021, 12:49 884
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Фото: Нацполіція
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Під виглядом інвестиції в реконструкцію бази відпочинку в населеному пункті Коблево Миколаївської області, було викрито схему заволодіння 1,5 млн доларів

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Нацполіції.

Було встановлено, що з 2010 по 2014 роки підозрювані взяли кошти в іпотечну позику від представника іноземного інвестора на реконструкцію бази відпочинку із зобов’язанням повернути їх у 2012 році.

Однак, замість витрат на реконструкцію, кошти були витрачені не за призначенням, а сама база відпочинку оформлена на іншу особу.

Пыдозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна строком до 12 років. Наразі встановлюється причетність інших осіб до протиправної діяльності групи.

Нагадаємо, нещодавно працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабаря.

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