Синоптик розповів про погоду на українських курортах на найближчий тиждень

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Літній відпускний сезон почався. Погода в червні найкомфортніша для відпочинку: сонце ще не таке активне, кисневий режим найсприятливіший. За погодними показниками відпустка в червні на курортах України дуже підійде тим, хто бажає стабілізувати судинний тонус, поліпшити метаболізм

За прогнозом Sinoptik.ua температура повітря найближчим часом на морському узбережжі країни не перевищить позначку +27 градусів, на курортах Карпат максимальна температура цього тижня +24. До четверга над Європою особлива метеорологічна ситуація: атмосферні фронти заблоковані в західній частині континенту, тому вітер буде слабким. Охолоджувати повітря, але ненабагато, зможуть дощі, вони зі змінним успіхом атакуватимуть курорти України весь цей тиждень.

Причорноморські курорти:

Температура повітря на Причорномор'ї буде сприятливою для відпускного настрою: до +26. У середу та четвер пройдуть дощі на всьому узбережжі, місцями з грозами. А після 10 червня опади малоймовірні. Якщо і будуть, то місцями та невеликі.

У Затоці Одеської області дуже багато сонця, температура повітря +25...+26, температура морської води на узбережжі 17.2 з тенденцією до підвищення.

У Лазурному Херсонської області максимальна денна температура +22...+23. Погода обіцяє бути без дощів, ясною до кінця тижня. Температура морської води 17.8.

В Очакові та на Кінбурнській косі Миколаївської області температура повітря +21...+24, у середу та четвер є ймовірність опадів. Температура води біля Кінбурнської коси +19

Курорти Азовського моря:

Денна температура на курортах Азовського моря на цьому тижні до +27, дощів буде більше, ніж на узбережжі Чорного моря, але опади у цей період матимуть епізодичний характер. У суботу, 12 червня, очікується посилення вітру до 5-6 м/сек.

Переважно сонячна погода буде на цьому тижні в Кирилівці Запорізької області. З 9 по 13 червня на курорті денна температура повітря стабільно комфортна: + 23 ... + 25, вітер слабкий до помірного, дощі з грозами можливі 9-10 червня. Температура води Азовського моря біля Кирилівки +21

У Генічеську Херсонської області вночі до +18, вдень до +27. На цьому тижні періодично буде гриміти, пройдуть короткочасні дощі. Температура морської води біля Генічеська до +20.

Карпатські курорти

У високогір'ї Карпат, на кліматичних курортах Яремче, Ворохта на поточному тижні очікується мінлива хмарність, на вихідних хмарність з проясненнями, дощ. Денна температура +15...+17. Вночі +7...+9.

У Закарпатті, на курортах Косино, Свалява, Поляна до 13 червня температура повітря триматиметься в рамках +21...+24, до понеділка, 14 червня можливе похолодання до +17. Похмурі дні очікуються у вихідні.

У Трускавці на поточному тижні нічна температура повітря до +12, денна до +24. У вихідні можуть бути дощі, у неділю - інтенсивні.

Раніше повідомлялось, що на початку тижня циклон знову накриє дощами Україну.